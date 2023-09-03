Каталонці виходили на матч у статусі одного з лідерів Ла Ліги. У трьох стартових турах "біло-червоні" побили власний рекорд за набраними очками (7). Відтак, Мічел вирішив нічого не міняти, виставивши переможний склад з Севільї. Артем Довбик після епічного промаху на Санчес Пісхуан вчетверте поспіль опинився на лаві запасних. Трансферний рекордсмен Жирони знову програв конкуренцію ветерану Стуані. Ще три літні новачки (Ерік, Порту і Соліс) теж не потрапили в основу. Тоді як Віктор Циганков традиційно з'явився у старті.

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Вже на перших хвилинах гості виправдали реноме чи найбільших марнотратів Прімери. Мунір легко позбувся опіки в центрі поля і вивів Пехіньйо на побачення з Гассанігою. Аргентинський кіпер парирував ногою. Тим часом Мічел лютував у технічній зоні. Його підопічні раз-по-раз помилялися під високим пресингом суперника. Мігель, який відіграє важливу роль у білдапі, ледь не привіз на рівному місці. Команда Пім'єнти досить спокійно комбінувала на чужій половині поля, намагалась грати широко. Очевидно, що Мічелу, це не подобалось.

Жирона поступово перехопила ініціативу. Циганков був одним з найактивніших, класно комбінував з Арнау і ледь не відзначився на 11-й хвилині. Хитрий удар з-під захисника ногою відбив Вальєс. Українець отримав перші оплески. Саме через його фланг каталонці генерували найбільше гостроти. В середині першого тайму ефектна триходівка Арнау-Стуані-Циганков завершились пострілом нашого вінгера над поперечкою.

Стуані класно розібрався після розрізної передачі Арнау – відклеївся від захисників і проштовхнув м'яча повз Вальєса. Однак, лайнсмен справедливо зафіксував офсайд в уругвайця. Відеоасистенту залишилось ратифікувати. Згодом футболісти влаштували невеличку потасовку. Арнау домальовував удар ліктем в обличчя. Захищати молодого іспанця кинулась майже уся команда, та рефері швиденько погасив пристрасті жовтою для Мармола.

Перед самісінькою перервою Стуані міг погіршити і без того складне становище Довбика. 36-річний бомбардир відгукнувся на подачу Алейша з кутового, прошивши кіпера з кількох метрів. Та рефері розгледів дуже сумнівний фол в атаці. Бригада арбітрів покидала поле під шалений свист трибун. Провідне іспанське видання Marca в онлайні матчу натякало на крадіжку. Натомість сухі цифри свідчили про рівність у стартові 45 хвилин: 5-5 за ударами і по одному великому шансу. Ба більше, острів'яни навіть більше контролювали м'яч (51% на 49%).

У дебюті другого тайму Жирона створила черговий напівмомент завдяки стандарту. М'яч зрикошетив у руку Араухо, а відеоасистент разом з головним арбітром стали на бік орендованого в Барси мексиканця. Цього разу – все справедливо. Згодом той же Араухо підключиться до атаки і не зможе переграти Гассанігу ударом головою впритул. Номінація на сейв туру Пауло гарантована.

Команда Пім'єнти контролювала гру. Мічелу довелося провести потрійну заміну, аби розворушити сонних підопічних. На полі з'явились Довбик (Стуані), Коуту (Арнау) та Пабло Торре (Еррера). Фактично тренер Жирони пішов ва-банк, випустивши трьох атакувальних гравців. Бразилець підіймався дуже високо, але часто дублював позицію з Циганковим. Українець все частіше зміщувався до середини. Отримавши м'яча у штрафному від Коуту, ексдинамівець зіграв на Довбика, а той все зіпсував незграбним першим дотиком.

На 74-й хвилині новачок Порту замінив Циганкова. Вітя став жертвою незрозумілого спаду усії команди. Непоганий момент був у Довбика, якому асистував Торре. Форвард збірної України пробивав у боротьбі – страшенно кволо і неточно. Згодом вже Вальєс майстерно потягнув удар Артема з-за меж штрафного, однак партнер українця трохи раніше заліз в офсайд.

Жирона таки зуміла вирвати перемога за хвилину до кінця основного часу. У Мічела спрацювали заміни: Валері подав на дальню стійку, Коуту скинув до центру, а Порту вдало замкнув – 1:0. Конкурент Циганкова повністю скористався своїм шансом, забивши у дебютному ж матчі.

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