Каталонцы выходили на матч в статусе одного из лидеров Ла Лиги. В трех стартовых турах "бело-красные" побили собственный рекорд по набранным очкам (7). Следовательно, Мичел решил ничего не менять, выставив победный состав из Севильи. Артем Довбик после эпического промаха на Санчес Писхуан в четвертый раз подряд оказался на скамье запасных. Трансферный рекордсмен Жироны снова проиграл конкуренцию ветерану Стуани. Еще три пожилых новичка (Эрик, Порту и Солис) тоже не попали в основу. В то время как Виктор Цыганков традиционно появился в старте.

Воспитанник Динамо стал одноклубником Цыганкова и Довбика в Испании

Уже на первых минутах гости оправдали реноме или самых крупных расточителей Примеры. Мунир легко лишился ожоги в центре поля и вывел Пехиньо на свидание с Гассанигой. Аргентинский кипер парировал ногой. Между тем Мичел свирепствовал в технической зоне. Его подопечные то и дело ошибались под высоким прессингом соперника. Мигель, играющий важную роль в билдапе, чуть не привез на ровном месте. Команда Пимьенты довольно спокойно комбинировала на чужой половине поля, пыталась играть широко. Очевидно, что Мичелу это не нравилось.

Жирона постепенно перехватила инициативу. Цыганков был одним из самых активных, классно комбинировал с Арнау и чуть не отличился на 11-й минуте. Хитрый удар из-под защитника ногой отразил Вальес. Украинец получил первые аплодисменты. Именно через его фланг каталонцы генерировали больше остроты. В середине первого тайма эффектная трехходовка Арнау-Стуани-Цыганков завершилась выстрелом нашего вингера над поперечиной.

Стуани классно разобрался после разрезной передачи Арнау – отклеился от защитников и протолкнул мяч мимо Вальеса. Однако лайнсмен справедливо зафиксировал офсайд у уругвайца. Видеоассистенту осталось ратифицировать. Впоследствии футболисты устроили небольшую потасовку. Арнау дорисовывал удар локтем в лицо. Защищать молодого испанца бросилась почти вся команда, но рефери быстро погасил страсти желтой для Мармола.

Перед самым перерывом Стуани мог усугубить и без того сложное положение Довбика. 36-летний бомбардир отозвался на подачу Алейша с углового, прошив кипера с нескольких метров. Но рефери разглядел очень сомнительный фол в атаке. Бригада арбитров покидала поле под бешеный свист трибун. Ведущее испанское издание Marca в онлайне матча намекало на воровство. Сухие цифры свидетельствовали о равенстве в стартовые 45 минут: 5-5 по ударам и по одному большому шансу. Более того, островане даже больше контролировали мяч (51% на 49%).

В дебюте второго тайма Жирона создала очередной полумомент благодаря стандарту. Мяч срикошетил в руку Араухо, а видеоассистент вместе с главным арбитром встали на сторону арендованного у Барсы мексиканца. На этот раз – все справедливо. Впоследствии тот же Араухо подключится к атаке и не сможет переиграть Гассанигу ударом головой в упор. Номинация на сейв тур Пауло гарантирована.

Команда Пимьенты контролировала игру. Мичелу пришлось произвести тройную замену, чтобы расшевелить сонных подопечных. На поле появились Довбик (Стуани), Коуту (Арнау) и Пабло Торре (Эррера). Фактически тренер Жироны пошел ва-банк, выпустив троих атакующих игроков. Бразилец поднимался очень высоко, но часто дублировал позицию с Цыганковым. Украинец все чаще смещался внутрь. Получив мяч в штрафной от Коута, эксдинамовец сыграл на Довбика, а тот все испортил неловким первым прикосновением.

На 74-й минуте новичок Порту заменил Цыганкова. Витя стал жертвой непонятного спада всей команды. Неплохой момент был у Довбика, которому ассистировал Торре. Форвард сборной Украины пробивал в борьбе – ужасно хило и неточно. Впоследствии уже Вальес мастерски потянул удар Артема из-за пределов штрафной, однако партнер украинца чуть раньше залез в офсайд.

Жирона сумела вырвать победу за минуту до конца основного времени. У Мичела сработали замены: Валери подал на дальнюю штангу, Коуту сбросил в центр, а Порту удачно замкнул – 1:0. Конкурент Цыганкова полностью воспользовался своим шансом, забив в дебютном же матче.

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