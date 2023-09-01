Півзахисник Дмитро Мельніченко став ще одним українцем у складі Жирони.

Мельніченко вже підписав контракт із Жироною, повідомляє у своєму Telegram-каналі Ендрю Тодос.

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19-річний півзахисник виступатиме у складі Жирони Б, але термін угоди не розголошується. Жирона про перехід юного українця наразі не повідомляла.

Зауважимо, що Мельніченко є вихованцем Динамо, також встиг пограти за Ниву Бузову та Рух U-19. Зокрема, Дмитро зіграв у 3 поєдинках юнацької Ліги УЄФА минулого сезону у складі Руха, проте не відзначався результативними діями.

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