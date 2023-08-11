Українців у складі Жирони може стати більше. У поле зору іспанського клубу потрапили гравці Динамо і СК Дніпро-1 – Володимир Бражко та Олександр Піхальонок.

Після успішного трансферу Віктора Циганкова, який швидко адаптувався в Іспанії, Жирона проаналізувала український ринок у пошуках можливого підсилення. Окрім Артема Довбика, який нещодавно підписав 5-річний контракт з іспанським клубом, каталонці зацікавилися ще двома футболістами.

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Це Володимир Бражко з Динамо та Олександр Піхальонок зі СК Дніпро-1. Обох розглядали як заміну Оріолю Ромеу, який у міжсезоння став гравцем Барселони. Про це повідомляє Sport.ua.

Як стверджує джерело, трансфер Бражка для Жирони є неможливим з кількох причин. Це довготривалий контракт гравця з Динамо, плюс напружені відносини з київським клубом після переходу Циганкова.

Щодо Піхальонка, то у поточне вікно його перехід теж виключений. Жирона вже витратила солідні гроші на новачків, тому більше не може реєструвати коштовних футболістів через фінансові правила Ла Ліги. Крім того, після втрати Довбика СК Дніпро-1 не був готовий відпускати ще одного лідера.

Попри це, іспанський клуб продовжить стежити за 26-річним півзахисником. Не виключено, що до кандидатури Піхальонка повернуться взимку. Багато залежатиме від результатів Жирони у першій частині сезону та результативності Артема Довбика.

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