"Відповідальність, звичайно, відчувається. На мене були витрачені рекордні гроші. Я хочу вичавити максимум із себе в цій команді. Думаю, що моя робота на футбольному полі конвертується в голи в Ла Лізі.

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Циганков порадив, щоб я не був сильно скромним і нічого не боявся. Він зізнався, що це було його проблемою на початку, що він боявся щось питати. Через це більше часу пішло на адаптацію. Думаю, його присутність тут дасть мені більше свободи", – сказав Довбик у коментарі "Футбол TIME".

Нагадаємо, дебютувати за Жирону Артем зможе вже найближчими вихідними – у суботу, 12 серпня, Жирона стартує у новому сезоні виїзним матчем Прімери проти Реал Сосьєдада. Початок зустрічі о 18:00.

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