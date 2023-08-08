Сага з переходом форварда збірної України Артема Довбика в Жирону завершилась хепі-хендом. Українець був хедлайнером новин в каталонських ЗМІ.

26-річний бомбардир вже дебютував за Жирону в товариському матчі з Лаціо. На 73-й хвилині українець під гучну овацію трибун Монтіліві замінив Арнау Мартінеса. Результативними діями відзначитися не встиг, проте місцева преса очікує від нього гольових подвигів.

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Каталонські журналісти поділилися з нами прогнозами щодо результативності Артема, а ще привідкрили фінансову складову угоди. Скільки забитих м'ячів очікують від українця, і до чого тут Стоїчков, можна дізнатися у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24". Там же – ексклюзивна інформація про можливу зарплату Довбика в Іспанії.

Довбик сказав adios – хто його замінить?