Украинцев в составе Жироны может стать больше. В поле зрения испанского клуба попали игроки Динамо и СК Днепр-1 – Владимир Бражко и Александр Пихаленок.

После успешного трансфера Виктора Цыганкова, который быстро адаптировался в Испании, Жирона проанализировала украинский рынок в поисках возможного усиления. Кроме Артема Довбика, недавно подписавшего 5-летний контракт с испанским клубом, каталонцы заинтересовались еще двумя футболистами.

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Это Владимир Бражко из Динамо и Александр Пихаленок из СК Днепр-1. Обоих рассматривали как замену Ориолю Ромеу, который в межсезонье стал игроком Барселоны. Об этом сообщает Sport.ua.

Как утверждает источник, трансфер Бражко для Жироны невозможен по нескольким причинам. Это долговременный контракт игрока с Динамо плюс напряженные отношения с киевским клубом после перехода Цыганкова.

Что касается Пихаленка, то в текущее окно его переход тоже исключен. Жирона уже потратила солидные деньги на новичков, поэтому больше не может регистрировать дорогих футболистов из-за финансовых правил Ла Лиги. Кроме того, после потери Довбика СК Днепр-1 не был готов отпускать еще одного лидера.

Тем не менее, испанский клуб продолжит следить за 26-летним полузащитником. Не исключено, что к кандидатуре Пихаленка вернутся зимой. Многое будет зависеть от результатов Жироны в первой части сезона и результативности Артема Довбика.

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