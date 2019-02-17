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Реал Мадрид – Жирона: пряма трансляція

12:58 48 Читать на русском
Реал Мадрид – Жирона: пряма трансляція
Реал Мадрид – Жирона: пряма трансляція

У матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги Реал зустрічається з Жироною. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 24-го туру чемпіонату Іспанії Реал Мадрид – Жирона розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Іспанія24 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Жирона: Неділя 17 лютого 2019

Реал Мадрид

live 33'
1 : 0
Жирона
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жирона Жирона Реал Мадрид - Жирона
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