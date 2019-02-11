Реал проти цифр: чому мадридцям потрібно створити диво, щоб виграти Ла Лігу

Мадридський Реал скоротив відставання від Барселони до 6-ти очок, але на боці каталонців 90-річна історія Прімери.

Жодна команда Іспанії не вигравала титул, поступаючись лідеру десятьма очками. Максимальна по походу нинішнього сезону прірва між Барселоною та Реалом утворилась за підсумками 18 туру. "Бланкос" зазнали неочікуваної домашньої поразки від Сосьєдада (1:2) та практично втратили шанси на чемпіонство, принаймні так багатьом здавалось на той момент. Вже через п'ять турів королівський клуб перевернув ситуацію з ніг на голову. Після перемоги над Атлетіко у роздягальні команди заговорили про неможливе.

Атлетіко – Реал: Соларі перекусив Сімеоне, Рамос і Бейл глузують над суперником, а каталонець допомагає "королям"

Мадрид заполонила ейфорія, однак історія елітного дивізіону вперто грає проти команди Соларі. Ніхто й ніколи не відігравав 10 пунктів у лідера. Найбільший чемпіонський камбек Прімери датується сезоном 1998/99. Мальорка втратила титул, випереджаючи Барсу ван Гаала на 9 очок. Після 14-го туру каталонці здобули 17 перемог у 21-му матчі та коронувались за три поєдинки до завершення першості. Епік.

Після згаданого вище прецеденту трапились ще дві великі "ремонтади", коли команди відігрували 8 очок. У обох випадках постраждав саме Реал. У сезоні 2003/04 "бланкос" не витримали натиску фантастичної Валенсії Рафаеля Бенітеса. Чемпіонський спринт "кажанів" розпочався у 26-му турі, а за підсумками сезону вони привезли команді Кейруша аж 15 (!) балів. Мадридці повністю провалили кінцівку перегонів, зазнавши 6-ти поразок у 7-ми останніх матчах першості. "Бланкос" дозволили обійти себе не лише "лос чес", а ще двом клубам, фінішувавши четвертими.

Сезон 1991/92, який увійшов в історію іспанського футболу під назвою "Ліга Тенеріфе", також ознаменувався великим фіаско "королів". Щоправда тоді за перемоги нараховували два очки. Реал був незмінним лідером з 7-го туру, випереджаючи Барселону на 8 пунктів, але програв чемпінство у останньому матчі сезону на Тенеріфе (2:3). Фатальними для мадридців стали дві поразки та нічия у п'яти завершальних турах. Фактично, Реал поступився у золотому поєдинку на Еліодоре Родрігес Лопес. Барса паралельно обіграла Атлетік та у драматичній боротьбі завоювала золоті медалі. Якими б сумними не були спогади "бланкос" про той розіграш, вони дають мадридському клубу привід для оптимізму. Річ у тім, що за нинішньою системою нарахування очок "кулес" надолужили б якраз 10 балів.

Ще шість разів чемпіонство здобували команди, які поступались лідеру 7-ма очками по ходу сезону: Барселона (28/29, 51/52, 52/53), Атлетіко (49/50), Реал Сосьєдад (80/81) та Реал Мадрид (2002/03).

Хорошим прикладом для "бланкос" може стати сезон 2006/07, коли Реал виграв титул, відстаючи від Барселони на 6 пунктів за 15 турів до завершення турніру. Починаючи з 24-ї "хорнади" мадридці поступились лише одного разу, тоді як каталонці зазнали трьох поразок. Обидва гранди набрали однакову кількість очок, а вирішальне значення мала перемога Реала в Класіко на Камп Ноу (2:0).

Цікаво, що три роки тому королівський клуб при Зізу ледь не відіграв у Барселони 12 очок. За 9 останніх турів Реал зумів скоротити розрив до одного бала. Мессі та Ко вийшли сухими з води після серії провалів, здобувши п'ять завершальних тріумфів поспіль. Неможливе можливо?