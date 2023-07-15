Украинец Артем Довбик уже в ближайшее время может стать одноклубником Виктора Цыганкова в Жироне.

Испанская Жирона, в составе которой выступает украинец Виктор Цыганков, не оставляет намерений подписать еще одного украинского футболиста. Форвард сборной Украины Артём Довбик остается на радарах каталонского клуба.

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Как сообщает журналист Нил Сола, каталонцы планируют заручиться финансовой поддержкой сети клубов Football City Group, чтобы летом оформить трансфер нападающего. Целью Жироны является усиление линии атаки, а на одного из новичков клуб готов существенно потратиться.

Еще один журналист Фермин Суарес назвал Довбика чуть ли не идеальным форвардом. "Он очень сильный, мощный, быстрый, выигрывает единоборства, быстрый и забивной. 29 голов в 39 матчах за Днепр-1", – пишет испанский журналист.

Ранее была информация, что Днепр-1 оценивает Довбика в 15 миллионов евро, однако испанцы якобы готовы самостоятельно договориться с датским Мидтьюлланом, которому принадлежат 50% прав на игрока.

В начале лета Артём продлил свой контракт до 2025 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 24 гола.

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