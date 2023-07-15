Вдала гра Віктора Циганкова поставила на вуха всю Іспанію. Журналісти видання XCatalunya вже готуються до потенційного відходу нашого земляка.

"Підписання Циганкова позбавило багатьох дару мови. Український вінгер – футболіст дуже високого рівня. Він – один з найкращих у країні серед свого покоління, і грав за клуб вищого рівня, ніж Жирона. "Біло-червоні" придбали одного з найсильніших гравців поза топ-5 європейських ліг.

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Циганков зіграв ключову роль у тому, щоб Жирона боролася за вихід у кваліфікацію Ліги конференцій. При цьому він був головним болем для захисту суперника. Головний тренер Мічел Санчес зміг "запустити" найкращу версію футболіста, яка характеризується швидкістю, вертикальністю та креативністю.

Сьогодні Циганков – один з футболістів із найбільшим потенціалом. Якщо він продовжить виступати на тому ж рівні, то вже найближчим часом декілька відомих команд постукають у двері Жирони", – підсумовує дебютний сезон українця в Ла Лізі XCatalunya.

Нагадаємо, Циганков перейшов у Жирону з Динамо у зимове трансферне вікно за 5 млн євро і встиг у 19 матчах забити 3 голи та віддати 6 асистів. Transfermarkt оцінює українця у 22 мільйони євро, а 50% у разі перепродажу Віктора перепаде киянам.

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