Футболісти Жирони вміють запалювати не лише на футбольному полі.

Напередодні Жирона у каталонському дербі здолала Барселону з рахунком 4:2 і перегорнула чергову сторінку у своїй історії.

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Ніколи раніше Жирона не проводила матч з Барселоною, перебуваючи у турнірній таблиці вище за "блаугранас". Ніколи раніше Жирона не перемагала Барселону. Ніколи раніше Жирона не забивала стільки голів Барселоні.

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Нагадаємо, перший гол у матчі організував український дует – Циганков асистував, а Довбик забивав. Після 16-ти турів Жирона йде у турнірній таблиці Ла Ліги на першій сходинці, набравши 41 очко.

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