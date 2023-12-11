Футболисты Жироны умеют зажигать не только на футбольном поле.

Накануне Жирона в каталонском дерби одолела Барселону со счетом 4:2 и перевернула очередную страницу в своей истории.

"Новый король Каталонии": известный паблик короновал Довбика за феерию в матче с Барселоной

Никогда раньше Жирона не проводила матч с Барселоной, находясь в турнирной таблице выше "блаугранас". Никогда раньше Жирона не побеждала Барселону. Никогда раньше Жирона не забивала столько голов Барселоне.

После игры игроки "бело-красных" устроили в раздевалке настоящий праздник.

Напомним, первый гол в матче организовал украинский дуэт – Цыганков ассистировал, а Довбик забивал. После 16-ти туров Жирона идет в турнирной таблице Ла Лиги на первой строчке, набрав 41 очко.

Жирона с голом Довбика-Цыганкова устроила побоище Барселоне – украинцы возвращаются на вершину Ла Лиги