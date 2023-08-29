Жирона оформлює рекордний трансфер в АПЛ – команда українців збирає гроші на вигнанця Гвардіоли
Захисник Жирони Сантьяго Буено може продовжити свою кар'єру в АПЛ.
В пошуках підсилення лінії оборони Вулверхемптон звернув увагу на 24-річного уругвайця. Як інформує Ніл Сола, Жирона веде перемовини з "вовками" щодо трансферу Сантьяго Буено.
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В контракті захисника прописана клаусула у розмірі 25 мільйонів євро. Саме таку суму має сплатити Вулверхемптон. Трансфер Буено буде рекордним в історії Жирони. Наразі найдорожчим продажем клубу є перехід за 12 мільйонів євро Педро Порро в Манчестер Сіті.
Сантьяго Буено приєднався до Жирони у 2019 році. Загалом за каталонський клуб він зіграв у 120 матчах, забивши чотири голи та оформивши п'ять асистів.
Жирона планує витратити частину коштів від переходу Буено на захисника Барселони Еріка Гарсію, який не зміг переконати Пепа Гвардіолу залишити його в Манчестер Сіті. Втім, цей файл буде складним для "біло-червоних", оскільки наставник "блаугранас" Хаві хоче, щоб він продовжив захищати кольори каталонців. До того ж Барселона хоче заробити на трансфері Гарсії, а відпускаючи в оренду доведеться платити ще й частину зарплатні.
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