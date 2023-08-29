В поисках усиления линии обороны Вулверхэмптон обратил внимание на 24-летнего уругвайца. Как информирует Нил Сола, Жирона ведет переговоры с "волками" по трансферу Сантьяго Буэно.

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В контракте защитника прописана клаусула в размере 25 миллионов евро. Именно такую сумму должен заплатить Вулверхэмптон. Трансфер Буэно будет рекордным в истории Жироны. Сейчас самой дорогой продажей клуба является переход за 12 миллионов евро Педро Порро в Манчестер Сити.

Сантьяго Буэно присоединился к Жироне в 2019 году. Всего за каталонский клуб он сыграл в 120 матчах, забив четыре гола и оформив пять ассистов.

Жирона планирует потратить часть средств от перехода Буэно на защитника Барселоны Эрика Гарсию, который не смог убедить Пепа Гвардиолу оставить его в Манчестер Сити. Впрочем, этот файл будет сложным для "бело-красных", поскольку наставник "блаугранас" Хави хочет, чтобы он продолжил защищать цвета каталонцев. К тому же Барселона хочет заработать на трансфере Гарсии, а отпуская в аренду придется платить еще и часть зарплаты.

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