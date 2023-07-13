Жирона оформила трансфер бразильця, який посилить конкуренцію для Циганкова
19-річний бразильський вінгер Савіо продовжить кар'єру в Іспанії, залишившись в структурі City Group.
Жирона підписала Савіо на правах оренди з Труа, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода з вінгером розрахована на один сезон.
Савіо може зіграти на обох флангах атаки, а також на позиції атакувального хавбека. Тобто юний бразилець посилить конкуренцію для Циганкова.
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Попередній сезон Савіо провів в оренді за ПСВ, хоча грав здебільшого за молодіжну команду.
У запрошенні Савіо також були зацікавлені Рома та ПСВ. Однак Жирона і Труа перебувають у системі City Football Group, тому організувати переїзд гравця за цим маршрутом було значно простіше.