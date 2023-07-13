Жирона подписала Савио на правах аренды из Труа, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с вингером рассчитано на один сезон.

Савио может сыграть на обоих флангах атаки, а также на позиции атакующего хавбека. То есть юный бразилец усилит конкуренцию для Цыганкова.

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Предыдущий сезон Савио провел в аренде за ПСВ, хотя играл в основном за молодежную команду.

В приглашении Савио также были заинтересованы Рома и ПСВ. Однако Жирона и Труа находятся в системе City Football Group, поэтому организовать переезд игрока по этому маршруту было гораздо проще.