Партнера Віктора Циганкова можна викупити за 8 млн євро, але Барселона хотіла збити навіть таку скромну ціну. Умови та методи ведення перемовин "кулес" категорично не сподобалися керівництву Жирони.

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"Якщо Барселона хоче зробити нам послугу, то я б попросив їх взагалі не підписувати Ромеу. Ми плануємо сезон з Оріолем у нашій команді, він дуже важливий гравець. Днями я вже розмовляв з директором Барси Матеу Алемані. Він досі цікавиться ситуацією Ромеу, тому ми зустрінемося знову. Клаусула, торги, можливий обмін гравцями – все це потрібно вирішувати в спортивних рамках", – цитує Гвардіолу Marca.

Нагадаємо, агентство брата Пепа опікується і Віктором Циганковим. Саме Пере Гвардіола був головним ініціатором зимового переходу зірки Динамо в Жирону.

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