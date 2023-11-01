Жирона внимательно следит за ситуацией вокруг полузащитника Барселоны Ориоля Ромеу, который был обвинён в поражении "блаугранас" в матче с Реалом (1:2). Согласно Diario Sport, руководство Жироны задумывается о гипотетическом летнем возвращении Ромеу, который выступал за "красно-белых" в сезоне 2022/23.

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Напомним, что после поражения Барселоны в Эль-Класико издание Relevo написало о том, что каталонский клуб больше не рассчитывает на Ромеу и постарается найти нового полузащитника в зимнее трансферное окно. Источник утверждал, что главный тренер "блаугранас" Хави изначально не был заинтересован в Ориоле – Ромеу находился на шестом или седьмом месте в списке пожеланий главного тренера команды.

По итогам 11 туров Ла Лиги Жирона опережает Барселону в турнирной таблице на 4 очка. Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика расположилась на втором месте, тогда как Барселона находится на четвёртой строчке.

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