Ромеу був визнаний цапом-відбувайлом у складі Барселони за підсумками програного Ель Класіко, інформує Relevo. 32-річний півзахисник вийшов на заміну на 72-й хвилині за рахунку 1:1 і став головним винуватцем у другому голі атакувального півзахисника Реала Джуда Беллінгема.

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Саме Ромеу відповідав за Беллінгема під час гольової атаки Реала на 90+2-й хвилині. Оріоль опікав зіркового англійця, але несподівано перестав слідувати за ним у власний штрафний майданчик і тим самим дав Джуду можливість забити переможний м'яч. Повідомляється, що каталонський клуб розчарувався в здібностях Ромеу і вже почав шукати йому заміну. Барселона хоче придбати нового півзахисника в зимове трансферне вікно.

Барселона поступилася в Ель Класіко з рахунком 1:2 і опустилася на 4-е місце турнірної таблиці Ла Ліги.

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