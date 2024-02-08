Жирона хотіла ще двох гравців збірної України – Циганков пояснив, чому не вдалось оформити переходи
Півзахисник Жирони Віктор Циганков розповів, як іспанський клуб проявляв інтерес ще до двох українських футболістів.
"Не підтягував Шапаренка до Жирони? До речі, питали про Піхальонка, Шапаренка. Але в них трошки інші ситуації.
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У мене була ситуація, що в мене залишалося пів року контракту, я хотів, щоб Динамо заробило гроші на мені. Я хотів їхати в Європу і грати на найвищому рівні, вчитися в інших", – поділився Циганков на YouTube-каналі Трендець.
Додамо, що Шапаренко провів 12 матчів у складі Динамо цього сезону, в яких відзначився голом та 2 асистами. Піхальонок же зіграв у 23 поєдинках за СК Дніпро-1, записавши до свого активу 4 голи та 5 асистів.
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