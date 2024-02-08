Півзахисник Жирони Віктор Циганков розповів, як іспанський клуб проявляв інтерес ще до двох українських футболістів.

"Не підтягував Шапаренка до Жирони? До речі, питали про Піхальонка, Шапаренка. Але в них трошки інші ситуації.

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У мене була ситуація, що в мене залишалося пів року контракту, я хотів, щоб Динамо заробило гроші на мені. Я хотів їхати в Європу і грати на найвищому рівні, вчитися в інших", – поділився Циганков на YouTube-каналі Трендець.

Додамо, що Шапаренко провів 12 матчів у складі Динамо цього сезону, в яких відзначився голом та 2 асистами. Піхальонок же зіграв у 23 поєдинках за СК Дніпро-1, записавши до свого активу 4 голи та 5 асистів.

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