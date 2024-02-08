Довбик проти Реала: тренер Жирони оцінив ймовірність виходу українця в матчі за перше місце Ла Ліги
Головний тренер Жирони Мічел розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні матчу з Реалом.
"Тоні Вілья та Давід Лопес не зможуть взяти участь у грі. У нас дискваліфіковані Блінд й Еррера.
"Звір розминається перед фіналом на Бернабеу": Довбика помітили у загальній групі Жирони
З іншими гравцями все в порядку. Правда, Довбик мало тренувався з групою протягом тижня, але ми думаємо, що він впорається", – цитує Мічела AS.
Нагадаємо, що Жирона зіграє проти Реала 10 лютого. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Команда Довбика та Циганкова перебуває на другому місці 56 балами, а мадридці лідирують з 58 очками.
"Реал трохи випендрюється, а я не такий": Азар – про кіоск із бургерами, зайву вагу і бажання жити в горах з вівцями