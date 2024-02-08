Головний тренер Жирони Мічел розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні матчу з Реалом.

"Тоні Вілья та Давід Лопес не зможуть взяти участь у грі. У нас дискваліфіковані Блінд й Еррера.

"Звір розминається перед фіналом на Бернабеу": Довбика помітили у загальній групі Жирони

З іншими гравцями все в порядку. Правда, Довбик мало тренувався з групою протягом тижня, але ми думаємо, що він впорається", – цитує Мічела AS.

Нагадаємо, що Жирона зіграє проти Реала 10 лютого. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Команда Довбика та Циганкова перебуває на другому місці 56 балами, а мадридці лідирують з 58 очками.

"Реал трохи випендрюється, а я не такий": Азар – про кіоск із бургерами, зайву вагу і бажання жити в горах з вівцями