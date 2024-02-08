Полузащитник Жироны Виктор Цыганков рассказал, как испанский клуб проявлял интерес еще к двум его соотечественникам.

"Не подтягивал Шапаренко к Жироне? Кстати, спрашивали о Пихалёнке, Шапаренко. Но у них немножко другие ситуации.

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У меня была ситуация, что у меня оставалось полгода контракта, я хотел, чтобы Динамо заработало деньги на мне. Я хотел ехать в Европу и играть на самом высоком уровне, учиться у других", – поделился Цыганков на YouTube-канале Трендец.

Добавим, что Шапаренко провел 12 матчей в составе Динамо в этом сезоне, в которых отметился голом и 2 ассистами. Пихаленок же сыграл в 23 поединках за СК Днепр-1, записав в свой актив 4 гола и 5 ассистов.

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