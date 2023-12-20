– У пресі з'явилася інформація, що ви готові продати Піхальонка закордонним клубам за суму від трьох мільйонів євро, а його клаусула для українських клубів складає 4,5 мільйона. Це правда?

– У нього клаусула 6 мільйонів. Якщо хтось захоче купити його за такі гроші, то ми не будемо проти. Ні – відходьте, будь ласка, убік. Торгуватись не потрібно, просто заплатіть клаусулу.

Президент СК Дніпро-1 підтвердив трансферний бан: "Йовічевич зробив нам найбільшу підніжку"

– Тобто, якщо Полісся заплатить клаусулу, то будете готові продати Піхальонка і в український клуб?

– Будь ласка, купуйте, хто хоче, але такі гроші ніхто не дасть з українських клубів.

– Шахтар он Мудрика за 70+30 млн продав у Челсі.

– Вони його розкручували. Шахтар уміє робити цей бізнес, а ми ні. Дніпру-1 треба було пробитися на груповий етап єврокубків і там засвічувати Піхальонка. Він там мав проявити себе, як Мудрик у Лізі чемпіонів та за збірну.

А Ребров не ставить Піхальонка у склад збірної України. Про що тоді можна говорити? У Реброва там свої цілі, він із Шаблієм працює, а Піхальонок не клієнт Шаблія.

– Нещодавно і Ребров із Судаковим не були клієнтами Шаблія, але в нас швидко все змінюється.

– Наскільки я чув, син Реброва працює у Шаблія, – заявив Фрідман в коментарі sport-express.ua.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?