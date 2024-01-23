Жирона хотела подписать еще одного игрока сборной Украины – известны детали предложения
Лидер СК Днепр-1 Александр Пихаленок доиграет сезон 2023/24 в своем нынешнем клубе.
Жирона, в составе которой блистают Артем Довбик и Виктор Цыганков, в текущее трансферное окно могла подписать еще одного украинца. Каталонский клуб был готов предложить Днепру-1 около 3-4 миллионов евро за Александра Пихаленка.
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Эта сумма не устроила руководство украинского клуба. Как следствие, до лета Пихаленок остается в СК Днепр-1. Об этом сообщил Игорь Цыганык в эфире авторской программы.
Ранее коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман утверждал, что клаусула 26-летнего полузащитника составляет 6 миллионов евро, но такой суммы за игрока сборной Украины никто не предлагал.
Контракт полузащитника со СК Днепр-1 рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Пихаленок сыграл 23 матча, забил 4 гола и 5 раз ассистировал партнерам.
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