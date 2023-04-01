Жирона дотиснула Еспаньйол в рамках 27-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Перший тайм минув без голів, хоча моменти були. Свою нагоду мав і Циганков, але з гострого кута пробив повз дев'ятку. Другий тайм виявився значно результативнішим. Вже на 53-й хвилині Арнау Мартінес ефектно пробив з підбору. Еспаньйол відповів голом Брейтвейта, який став для данця 9 у сезоні.

Жирона здобула історичну перемогу над Еспаньйолом у матчі з двома червоними – Циганков пішов з поля без гола

Потім команди обмінялись вилученнями. Якщо Рейньєр примудрився отримати червону у запасі, то Серхі Гомес підставив Еспаньйол на полі. Циганков ще раз неточно пробив по воротах, але Жирона таки вирвала перемогу. Буено заробив пенальті, який чітко реалізував Стуані – 2:1.