Дербі далеко не найсильніших команд Каталонії. Жирона підійшла до звітного матчу з 3-матчевою безвиграшною серією, а Еспаньйол взагалі програв три останні матчі. Це приблизно відображає загальне становище цих колективів у нинішньому сезоні. "Папуги" безпосередньо перед зоною вильоту, а "червоно-білі" мали лише на 4 очки більше. Словом, боротьба за виживання в самому розпалі.

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Історія протистоянь цих суперників налічує лише 7 офіційних матчів (два з них – у Сегунді). Загалом статистика на користь Жирони, у якої 4 перемоги. Однак саме в рамках Ла Ліги вона ніколи не перемагала Еспаньйол на власному полі, навіть нічиїх не було – дві перемоги гостей. Щоправда, останній матч на Монтіліві завершився на користь "червоно-білих". Це було два роки тому. За підсумками тієї кампанії "папуги" з першого місця повернулися в Ла Лігу, а нинішня команда Віктора Циганкова не змогла подолати плей-офф.

У першому колі поточної кампанії була зафіксована нічия. Схоже, сьогодні футболісти також були не проти поділити очки. Принаймні таке враження складалося у перші пів години. Гра абсолютно без моментів. Жирона мала 70% володіння з м'ячем, але до чужих воріт навіть не наближалася. Бодай якесь пожвавлення на трибунах викликала жовта картка для Ромеу. Його покарали за відмашку, хоча до обличчя Дардера він зовсім не дістав. Дуже грамотно домалював капітан гостей.

На 31-й хвилині Кастельянос вперше змусив трибуни охнути. Форварда не встигли зустріти, і він потужно пробивав з лінії штрафного. Небезпечно, але без успіху. Наприкінці тайму нагадав про себе Циганков, якого на удар вивів Вілла. Кут був дуже гострим, а воротар розташувався правильно. Українець все ж вирішив випробувати удачу – поцілив у сітку поруч з хрестовиною із зовнішнього боку воріт.

Передумов для змін у другій половині не було. Проте Жирона спромоглася відкрити рахунок. Ні, вона не створила нічого конструктивного – просто витиснула максимум зі стандарту. Захисники відбилися після подачу в штрафний, та м'яч відскочив прямо на ногу Мартінесу. Арнау довго не думав і розкішним ударом "зняв павутину" з ближньої дев'ятки.

Після цього зі спокійною душею можна було повернутися до початково плану. Тепер і Жироні вже не потрібно було форсувати події. Хоча вона намагалася. Ще один момент був у Циганкова. Віктор відгукнувся на навіс на дальній стійці, але пробивав правою ногою і не влучив у площину. Наступне пожвавлення принесло господарям погані новини. Рейньєр дуже зухвало накричав на арбітра й отримав пряму червону. Пощастило, що бразилець, який належить Реалу, ще не вийшов на поле. Склади залишилися рівними.

Зовсім скоро таким став і рахунок. Еспаньйол чекав, терпів і таки свій момент знайшов. Мартін Брейтвейт скористався провалом оборони і з близької відстані відправив м'яч у сітку воріт Фернандо Пачеко. Проте всі старання екс-форварда Барселони зруйнували партнери. Спочатку Серхі Гомес бездумно стрибнув супернику в ноги. Рефері спочатку дав провести атаку, яку неточним ударом завершив Циганков, а потім, подивившись повтор, вилучив порушника.

Схоже, гості вирішили, що чисельної більшості буде замало, і зробили Жироні ще один подарунок. Фол у власному штрафному. Пенальті. Хосесу з виконанням впорався відмінно. У завершальні хвилини шанси забити мала кожна із команд, але рахунок більше не змінився. Хоча арбітри зробили для цього чимало, компенсувавши аж 9 хвилин.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Жирони, яка вперше обіграла Еспаньйол на власному полі в рамках Ла Ліги. Команда Віктора Циганкова збільшила кількість набраних очків до 34-х та піднялася на 10 місце турнірної таблиці. Та й шанси залишитися в еліті тепер дуже високі. Еспаньйол має лише одне очко переваги над зоною вильоту.

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