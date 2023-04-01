Жирона дожала Эспаньол в рамках 27-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Первый тайм прошел без голов, хотя моменты были. Свою возможность имел и Цыганков, но с острого угла пробил мимо девятки. Второй тайм оказался гораздо результативнее. Уже на 53-й минуте Арнау Мартинес эффектно пробил с подбора. Эспаньол ответил голом Брейтуэйта, ставшего для датчанина 9 в сезоне.

Жирона одержала историческую победу над Эспаньолом в матче с двумя красными – Цыганков ушел с поля без гола

Затем команды обменялись удалениями. Если Рейньер умудрился получить красную в запасе, то Серхи Гомес подставил Эспаньол на поле. Цыганков еще раз неточно пробил по воротам, но Жирона вырвала победу. Буэно заработал пенальти, который четко реализовал Стуани – 2:1.