Жирона приймає Еспаньйол в рамках 27-го туру Ла Ліги. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Еспаньйол розпочнеться о 15:00 за київським часом. Це каталонське дербі, в якому перемога вкрай потрібна обом командам. Гості балансують над зоною вильоту, а в господарів лише на 4 очки більше.

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Де дивитися Жирона – Еспаньйол? Офіційним транслятором Ла Ліги на території України є медіа-сервіс MEGOGO. Щоб переглянути гру, потрібно мати відповідну підписку. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Віктор Циганков продовжив свою серію, вшосте поспіль потрапивши у стартовий склад Жирони. Словом, головний тренер не просто публічно хвалить українця, а демонструє своє ставлення до гравця конкретними вчинками.