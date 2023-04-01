Жирона принимает Эспаньол в рамках 27-го тура Ла Лиги. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жирона – Эспаньол начнется в 15:00 по киевскому времени. Это каталонское дерби, в котором победа очень нужна обеим командам. Гости балансируют над зоной вылета, а у хозяев всего на 4 очка больше.

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Где смотреть Жирона – Эспаньол? Официальным транслятором Ла Лиги на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO. Для просмотра игры необходимо иметь соответствующую подписку. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Виктор Цыганков продолжил свою серию, в шестой раз подряд попав в стартовый состав Жироны. Словом, главный тренер не просто публично хвалит украинца, а демонстрирует свое отношение к игроку конкретными поступками.