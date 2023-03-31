"Щойно Циганков прибув у команду, ми зрозуміли, що це гравець іншого рівня. У третій зоні Віктор робить різницю у плані голів та асистів. Крім того, на полі він дуже роботящий.

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У нього чудова ліва нога. Саме такого гравця ми хотіли підписати взимку, щоб зробити крок уперед у своєму прогресі", – цитує Санчеса AS.

До слова, після 26-ти турів Жирона у турнірній таблиці Ла Ліги йде дванадцятою, набравши 31 очко. Покращити своє становище каталонці зможуть вже у суботу, 1 квітня, у матчі з Еспаньйолом. Початок зустрічі о 15:00.

Нагадаємо, Циганков перейшов у Жирону з Динамо у зимове трансферне вікно за 5 млн євро. У 7 матчах за іспанців він забив 3 голи і віддав 3 асисти.

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