Каталонці приїхали на оновлену Ла Сераміку з рекордною для себе безпрограшною серією у Прімері (4 перемоги, 3 нічиї). Команда Мічела насамперед якісно виглядала в атаці, наколотивши 26 м'ячів – третій показник у лізі після Барси і Реала. Щоправда, "біло-червоні" водночас чимало пропускали – у кожному матчі зі старту сезону.

Виснажений кубковою битвою з Мадридом Вільяреал мав величезні проблеми в обороні. Через пошкодження Сетьєн не дорахувався двох чемпіонів світу – Альбіоля і Фойта. Ще раніше "жовта субмарина" втратила Педрасу. Та українських уболівальників цікавило зовсім інше – чи дебютує сенсаційний новачок Жирони Віктор Циганков. Мічел влаштував усім головоломку: спочатку сказав, що екс-лідер Динамо поки не готовий грати, а потім включив його у заявку. Зрештою, наш вінгер опинився на лаві запасних.

Господарі могли відзначатись вже на 3-й хвилині. Зіркові Парехо і Морено красиво розіграли штрафний. 33-річний ветеран виконав несподіваний черпачок замість удару, а Жерар дивом промахнувся з лінії воротарського. Каталонці відповіли невдалою дальньою спробою від свого найкращого асистента Гарсії. Вільяреал продовжував тиснути. Єремі Піно влучив у стійку метрів з 10-и, Баена підхопив сферу і закручував у дальню дев'ятку, але Гассаніга дотягнувся. Фантастиче везіння допомогло гостям не пропустити швидкий м'яч.

Футболісти Жирони грішили неточними передачами на власній половині поля. Жерар після перехоплення не зумів обіграти Гассанігу. Каталонці ж змарнували стовідсотковий момент вже у наступній атаці. Мартін зряче подав на ніким не прикритого Стуані. Уругвайський ветеран невдало прийняв і вже у падінні, дотягуючись до м'яча, пробив у Рейну. Гассаніга крутився наче білка в колесі. Баена знову стріляв з-за меж карного – аргентинський кіпер на місці. Після цього команди перейшли на відверті грубощі. У підсумку 7 попереджень лише у першому таймі, який завершився без голів. Куенка йшов у роздягальню із закривавленим обличчям, щоправда, після зіткнення із власним партнером – Менді.

Молодий центрбек Вільяреала повернувся на поле у захисній масці, проте швидко її позбувся. Сетьєн покінчив з муками Куенки на 61-й хвилині, замінивши його на юного камерунця Мамаду Мбаке. Відтак, валенсійці втратили вже 5 оборонців, зокрема, трьох центральних. Чуквуезе картинно падав у боротьбі з суперником – провальна симуляція завершилась нічим. Сем заплутався у власних ногах і наривався на жовту. Жирона притиснулась до власних воріт, Морено дозволили пробити з району одинадцятиметрової позначки – м'яч влучив у захисника.

На 78-й хвилині каталонці перервали свою унікальну серію в Прімері. Буено заблокував Баену у лічених сантиметрах від лінії штрафного, отримав другу жовту і залишив гостей у меншості. Це перше вилучення для гравців Жирони у поточному сезоні. Вже у компенсований час дель Серро Гранде призначив пенальті у ворота гостей. Вихованець Барси Ромеу необережно зіграв проти Пау Торреса. До м'яча підійшов Жерар Морено, але не зумів обіграти Гассанігу! Кіпер Жирони дістав сферу у правому від себе куті. Неймовірний перфоманс аргентинця з 8-ма сейвами і відбитим пенальті.

Вільяреал таки вирвав перемогу на 90+10 завдяки другому скандальному пенальті. Торрес впав у боротьбі з захисником, а рефері призначив зовсім не очевидний одинадцятиметровий. Парехо безжально виконав вирок – 1:0. Віктор Циганков на полі так і не з'явився. Схоже, його дебют відбудеться 28 січня у домашньому дербі проти Барси. Вільяреал набрав 31 очко, поступаючись четвертому Атлетіко за додатковими показниками. Жирона – на 11-й позиції.

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