Реал переграв Вільяреал у виїзному матчі Кубка Іспанії (2:3). Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Реал дуже слабко провів перший тайм, пропустивши до перерви два голи. Капу класним ударом відкрив рахунок, а Чуквуемека після вдалої спроби пресингу подвоїв перевагу Вільяреала.

Реал оформив диво-камбек у Кубку Іспанії та помстився Вільяреалу – несподіваний герой оживив бліду команду Анчелотті

У другому таймі гості змінили картину матчу. Героєм Мадрида став Дані Себальйос. Іспанський хавбек асистував Вінісіусу, віддав ключовий пас перед голом Мілітао, а вирішальний м'яч забив сам.

Реал пройшов у чвертьфінал Кубка Іспанії. Андрій Лунін весь матч провів у запасі – Карло Анчелотті не довірив йому місце в основі, зважаючи на силу суперника та невдалі результати.