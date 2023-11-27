Жирона приймає Атлетік 27 листопада в 14 турі чемпіонату Іспанії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Атлетік Більбао стартував о 22:00 за київським часом. На момент початку гри каталонці посідають друге місце турнірної таблиці (34 очки). Баски мають на 10 балів менше і йдуть шостими. Перемога дозволить Жироні обійти Реал і знову стати лідером Прімери.

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Артем Довбик отримав травму гомілки і сьогодні не зіграє. А от Віктор Циганков потрапив у стартовий склад Жирони. Нагадаємо, в активі форварда збірної України вже 7 голів і 5 асистів у 13-ти матчах Ла Ліги. Статистика Циганкова скромніша – 2 голи і 2 асисти в 11-ти поєдинках чемпіонату.

Де дивитися матч Жирона – Атлетік онлайн? Трансляція поєдинку доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри чемпіонату Іспанії можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Жирона:

Атлетік: