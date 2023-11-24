Жирона повернулась до тренувального процесу після перерви, викликаної матчами збірних. Під час підготовки до поєдинку 14-го туру Ла Ліги проти Атлетіка до роботи з основною командою було залучено ще одного українця – Дмитра Мельніченка, повідомляє Zorya Londonsk.

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19-річний вихованець Динамо встиг потренуватися з лідерами "біло-червоних" – Віктором Циганковим і Артемом Довбиком та зробити спільне фото.

Нагадаємо, Мельніченко виступав за Динамо U-17 та U-19, а також молодіжну команду Руха. У Жирону він перейшов 1 вересня 2023 року з Нива Бузова у статусі вільного агента. За другу команду каталонців у поточному сезоні провів 5 матчів у всіх турнірах, без результативних дій.

До слова, дуель між Жироною та Атлетіком пройде у понеділок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.

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