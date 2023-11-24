Жирона залучила до основи ще одного українця – екс-хавбек Динамо провів тренування з Довбиком і Циганковим
Наставник каталонців Мічел Санчес відзначив прогрес Дмитра Мельніченка, дозволивши гравцю попрацювати зі своїми зірковими земляками.
Жирона повернулась до тренувального процесу після перерви, викликаної матчами збірних. Під час підготовки до поєдинку 14-го туру Ла Ліги проти Атлетіка до роботи з основною командою було залучено ще одного українця – Дмитра Мельніченка, повідомляє Zorya Londonsk.
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19-річний вихованець Динамо встиг потренуватися з лідерами "біло-червоних" – Віктором Циганковим і Артемом Довбиком та зробити спільне фото.
Нагадаємо, Мельніченко виступав за Динамо U-17 та U-19, а також молодіжну команду Руха. У Жирону він перейшов 1 вересня 2023 року з Нива Бузова у статусі вільного агента. За другу команду каталонців у поточному сезоні провів 5 матчів у всіх турнірах, без результативних дій.
До слова, дуель між Жироною та Атлетіком пройде у понеділок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.
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