Жирона принимает Атлетик 27 ноября в 14-м туре чемпионата Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жирона – Атлетик Бильбао стартовал в 22:00 по киевскому времени. На момент начала игры каталонцы занимают второе место турнирной таблицы (34 очка). Баски имеют на 10 баллов меньше и идут шестыми. Победа позволит Жироне обойти Реал и снова стать лидером Примеры.

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Артём Довбик получил травму лодыжки и сегодня не сыграет. А вот Виктор Цыганков попал в стартовый состав Жироны. Напомним, в активе форварда сборной Украины уже 7 голов и 5 ассистов в 13 матчах Ла Лиги. Статистика Цыганкова более скромная – 2 гола и 2 ассиста в 11 поединках чемпионата.

Где смотреть матч Жирона – Атлетик онлайн? Трансляция поединка доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры чемпионата Испании можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Жирона:

Атлетик: