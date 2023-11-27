Артем Довбик через травму не потрапив до заявки, тому Циганков став єдиним українцем у складі Жирони, який вийшов на гру з Атлетіком.

Гол Циганкова не врятував Жирону від нічиєї з Атлетіком – каталонці без Довбика втратили лідерство у Прімері

І саме вінгер збірної України відкрив рахунок у матчі чемпіонату Іспанії. На 55 хвилині після прострілу з лівого флангу м'яч пролетів повз Стуані на дальню стійку, де вчасно набіг Циганков. Віктор влучно пробив у ближній кут і вивів Жирону вперед.

Це третій гол 26-річного Циганкова за Жирону в сезоні 2023/24. Також у його активі два асисти.

Відео гола Віктора Циганкова у матчі Жирона – Атлетік Більбао 27 11 2023