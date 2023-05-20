Матч, як і онлайн-трансляція Жирона – Вільяреал, розпочнеться о 15:00 за Києвом. У прямому ефірі гру покаже MEGOGO. Обидва клуби вирішують важливі турнірні завдання. Якщо "жовта субмарина" намагається наздогнати четвертий у таблиці Сосьєдад, то команда Циганкова хоче втримати 7 сходинку, що гарантує участь в ЛК. У попередньому турі нинішні суперники обмінялися подарунками. "Біло-червоні" відібрали очки у прямих конкурентів Вільяреала на Аноеті (2:2), а підопічні Сетьєна розбили вдома Більбао (5:1), яке бореться з Жироною за Лігу конференцій. Обидва колективи втратили лідерів центру поля. Парехо і Ромеу не могли зіграти через перебір жовтих карток.

Склади команд:

Жирона: Гаccаніга, Мігель, Арнау, Буено, Давід Лопес, Хуанпе, Іван Мартін, Янхель Еррера, Рікельме, Циганков, Кастельянос

Вільяреал: Рейна, Фойт, Манді, Куенка, Педраса, Баена, Терратс, Капу, Чуквуезе, Джексон, Піно