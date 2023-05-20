Матч, как и онлайн-трансляция Жирона – Вильяреал, начнется в 15:00 по Киеву. В прямом эфире игру покажет MEGOGO. Оба клуба решают важные турнирные задачи. Если "желтая субмарина" пытается догнать четвертый в таблице Сосьедад, то команда Цыганкова хочет удержать 7 строчку, что гарантирует участие в ЛК. В предыдущем туре нынешние соперники обменялись подарками. "Бело-красные" отобрали очки у прямых конкурентов Вильяреала на Аноэте (2:2), а команда Сетьена разбила дома Бильбао (5:1), борющегося с Жироной за Лигу конференций. Оба коллектива потеряли лидеров центра поля. Парехо и Ромеу не могли сыграть из-за перебора желтых карточек.

Составь команд:

Жирона: Гаcсанига, Мигель, Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хуанпе, Иван Мартин, Янхель Эррера, Рикельме, Цыганков, Кастельянос

Вильяреал: Рейна, Фойт, Манди, Куэнка, Педраса, Баэна, Терратс, Капу, Чуквуэзе, Джексон, Пино