Жирона – Кадіс: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – Довбик спробує продовжити гольову серію без Циганкова
21:05 - Читать на русском
Жирона приймає Кадіс в матчі 32-го туру Ла Ліги 2023/24. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".
Стартовий свисток матчу Жирона – Кадіс пролунає о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на платформі MEGOGO. За основними подіями також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.
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Віктор Циганков пропускає другий тур через травму, а от Артем Довбик очікувано в основі. Український нападник спробує продовжити свою гольову серію до 3 матчів. Суперник не найгрізніший – Кадіс іде в зоні вильоту Ла Ліги.
Стартовий склад Жирони:
Стартовий склад Кадіса:
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