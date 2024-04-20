Жирона приймає Кадіс в матчі 32-го туру Ла Ліги 2023/24. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Стартовий свисток матчу Жирона – Кадіс пролунає о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на платформі MEGOGO. За основними подіями також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

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Віктор Циганков пропускає другий тур через травму, а от Артем Довбик очікувано в основі. Український нападник спробує продовжити свою гольову серію до 3 матчів. Суперник не найгрізніший – Кадіс іде в зоні вильоту Ла Ліги.

Стартовий склад Жирони:

Стартовий склад Кадіса: