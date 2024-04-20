Жирона принимает Кадис в матче 32-го тура Ла Лиги 2023/24. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Стартовый свисток матча Жирона – Кадис прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на платформе MEGOGO. За основными событиями также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

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Виктор Цыганков пропускает второй тур из-за травмы, а вот Артем Довбик ожидаемо в основе. Украинский нападающий попытается продлить свою голевую серию до 3 матчей. Соперник не самый грозный – Кадис идет в зоне вылета Ла Лиги.

Стартовый состав Жироны:

Стартовый состав Кадиса: