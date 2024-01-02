Головний тренер Жирони Мічел розповів про те, чи зможе півзахисник Віктор Циганков зіграти проти Ателітко у 19 турі чемпіонату Іспанії.

Українець отримав травму ще 12 грудня. Циганков пропустив гру проти Алавеса (3:0) та не зіграв в матчі з Бетісом (1:1).

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"Віктор Циганков та Янхель Еррера тренуватимуться завтра. Потім ми перевіримо, чи зможуть вони взяти участь ву матчі. Ще занадто рано, але вони можуть потрапити в заявку", – цитує Мічела Ràdio Girona Esports.

Нагадаємо, що Жирона вдома зіграє проти Атлетіко в середу, 3 січня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні Віктор Циганков відіграв за каталонців у 16 матчах, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі.

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