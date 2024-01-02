Главный тренер Жироны Мичел рассказал о том, сможет ли полузащитник Виктор Цыганков сыграть против Ателитко в 19-м туре чемпионата Испании.

Украинец получил травму еще 12 декабря. Цыганков пропустил игру против Алавеса (3:0) и не сыграл в матче с Бетисом (1:1).

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"Виктор Цыганков и Янхель Эррера будут тренироваться завтра. Затем мы проверим, смогут ли они принять участие в матче. Еще слишком рано, но они могут попасть в заявку", – цитирует Мичела Radio Girona Esports.

Напомним, что Жирона дома сыграет против Атлетико в среду, 3 января. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Виктор Цыганков отыграл за каталонцев в 16 матчах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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