Після серйозних баталій у групах залишилось лише вісім команд, які поборються за перемогу на чемпіонаті Європи.

Напередодні останні матчі групового етапу жіночого Євро-2022 було зіграно у групі D. У поєдинках третього туру Бельгія мінімально обіграла Італію (1:0) завдяки голу Тіни де Кайні, а Франція розписала нічию з Ісландією (1:1).

Жіноче Євро-2022: Швеція познущалася з Португалії, Нідерланди отримали надскладного суперника у плей-офф

Як наслідок, француженки набрали 7 очок і посіли у квартеті першу сходинку. Бельгійки з 4 пунктами стали другими. Саме ці дві команди і продовжать боротьбу за головний трофей турніру.

Всі пари 1/4 фіналу виглядають наступним чином:

Англія – ​​Іспанія – 20 липня о 22:00

Німеччина – Австрія – 21 липня о 22:00

Швеція – Бельгія – 22 липня о 22:00

Франція – Нідерланди – 23 липня о 22:00

Україна програла найбільшій сенсації, фаворити на чемпіонство, господарі оскандалилися: експрес-анонс жіночого Євро-2022