Жіноче Євро-2022: Швеція познущалася з Португалії, Нідерланди отримали надскладного суперника у плей-офф
Груповий етап Євро-2022 близький до завершення. Квартет С став наступним, де відіграли усі матчі.
Група С, 3 тур
Швеція – Португалія – 5:0
Голи: Ангельдаль, 21, 45, Кошта, 45+3 (авт), Аслані, 54 (п), Блакстеніус, 90+1
Швейцарія – Нідерланди – 1:4
Голи: Ройтелер, 53 – Чрногоревіч, 49 (авт), Лейхтер, 84, 90+5, Пелова, 90+4
Це була єдина група, де після двох турів залишалася цілковита невизначеність щодо учасників плей-офф. Очікувалося, що перше місце розіграють Швеція та Нідерланди, яким у паралельних матчах потрібно було покращувати різницю м'ячів.
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Схоже, серйозно до завдання поставилися лише скандинавки. Швеція ще в першому таймі відправила у ворота Португалії чотири голи (один скасували через офсайд). Після перерви піренейки трималися більш гідно, пропустивши лише тричі (один м'яч знову не зарахували).
У Нідерландів виникло чимало проблем проти Швейцарії. Тут теж VAR скасовував голи та призначений пенальті. Лише завдяки пізнім голам вдалося здобути перемогу. Цього не вистачило, аби поборотися за вихід у плей-офф з першого місця. Відтак, чинні чемпіонки Європи у чвертьфіналі зіграють проти дуже сильної Франції. Суперник Швеції стане відомий завтра.