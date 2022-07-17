Група С, 3 тур

Швеція – Португалія – 5:0

Голи: Ангельдаль, 21, 45, Кошта, 45+3 (авт), Аслані, 54 (п), Блакстеніус, 90+1

Швейцарія – Нідерланди – 1:4

Голи: Ройтелер, 53 – Чрногоревіч, 49 (авт), Лейхтер, 84, 90+5, Пелова, 90+4

Це була єдина група, де після двох турів залишалася цілковита невизначеність щодо учасників плей-офф. Очікувалося, що перше місце розіграють Швеція та Нідерланди, яким у паралельних матчах потрібно було покращувати різницю м'ячів.

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Схоже, серйозно до завдання поставилися лише скандинавки. Швеція ще в першому таймі відправила у ворота Португалії чотири голи (один скасували через офсайд). Після перерви піренейки трималися більш гідно, пропустивши лише тричі (один м'яч знову не зарахували).

У Нідерландів виникло чимало проблем проти Швейцарії. Тут теж VAR скасовував голи та призначений пенальті. Лише завдяки пізнім голам вдалося здобути перемогу. Цього не вистачило, аби поборотися за вихід у плей-офф з першого місця. Відтак, чинні чемпіонки Європи у чвертьфіналі зіграють проти дуже сильної Франції. Суперник Швеції стане відомий завтра.