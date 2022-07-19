После серьезных баталий в группах осталось всего восемь команд, которые сразятся за победу на чемпионате Европы.

Накануне последние матчи группового этапа женского Евро-2022 были сыграны в группе D. В поединках третьего тура Бельгия минимально обыграла Италию (1:0) благодаря голу Тины де Кайни, а Франция расписала ничью с Исландией (1:1).

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Как следствие, француженки набрали 7 очков и заняли в квартете первую строчку. Бельгийки с 4 пунктами стали вторыми. Именно эти две команды и продолжат борьбу за главный трофей турнира.

Все пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Англия – Испания – 20 июля в 22:00

Германия – Австрия – 21 июля в 22:00

Швеция – Бельгия – 22 июля в 22:00

Франция – Нидерланды – 23 июля в 22:00

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