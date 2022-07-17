Групповой этап Евро-2022 близок к завершению. Квартет С стал следующим, где отыграли все матчи.

Группа С, 3 тур

Швеция – Португалия – 5:0

Голы: Ангельдаль, 21, 45, Кошта, 45+3 (авт), Аслани, 54 (п), Блакстениус, 90+1

Швейцария – Нидерланды – 1:4

Голы: Ройтелер, 53 – Черногоревич, 49 (авт), Лейхтер, 84, 90+5, Пелова, 90+4

Это была единственная группа, где после двух туров оставалась полная неопределенность в судьбе участников плей-офф. Ожидалось, что первое место разыграют Швеция и Нидерланды, которым в параллельных матчах нужно было улучшать разницу мячей.

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Похоже, серьезно к задаче отнеслись только скандинавки. Швеция еще в первом тайме отправила в ворота Португалии четыре гола (один отменили из-за офсайда). После перерыва пиренейки держались более достойно, пропустив всего трижды (один мяч снова не засчитали).

У Нидерландов возникло много проблем против Швейцарии. Здесь тоже VAR отменял голы и назначенный пенальти. Только благодаря поздним голам удалось одержать победу. Этого не хватило, чтобы побороться за выход в плей-офф с первого места. Следовательно, действующие чемпионки Европы в четвертьфинале сыграют против очень сильной Франции. Соперник Швеции станет известен завтра.