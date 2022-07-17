Жіноче Євро-2022. Група В, 3-й тур

Фінляндія – Німеччина – 0:3

Голи: Кляйнгерне, 40, Попп, 48, Аньйомі, 63

Данія – Іспанія – 0:1

Гол: Кордона, 90

Збірна Німеччини ще у попередньому турі забезпечила собі місце у плей-офф. Попри це, на зустріч з фінками Бундестім вийшла зарядженою й забила три м'ячі без відповіді. Загалом за три тури німкені наколотили 9 голів, не пропустивши жодного. Заслужена перша сходинка! В 1/4 на команду вже чекає Австрія.

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Запеклою ж була боротьба за друге у квартеті місце, яке теж забезпечувало вихід у плей-офф. В очному протистоянні долю путівки розігрували Іспанія та Данія. До старту матчу перевагу завдяки різниці забитих і пропущених мала "Фурія роха", тому супернику треба було обов'язково вигравати. Втім, іспанки вистояли та ще й перемогли завдяки голу на останніх хвилинах.

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