Жіноче Євро-2022: Німеччина завершила груповий етап з рахунком 9:0, Іспанія вирвала путівку в плей-офф
Відбулись завершальні поєдинки групового етапу у квартеті В. Результати дізнавайтесь на Футбол 24.
Жіноче Євро-2022. Група В, 3-й тур
Фінляндія – Німеччина – 0:3
Голи: Кляйнгерне, 40, Попп, 48, Аньйомі, 63
Данія – Іспанія – 0:1
Гол: Кордона, 90
Збірна Німеччини ще у попередньому турі забезпечила собі місце у плей-офф. Попри це, на зустріч з фінками Бундестім вийшла зарядженою й забила три м'ячі без відповіді. Загалом за три тури німкені наколотили 9 голів, не пропустивши жодного. Заслужена перша сходинка! В 1/4 на команду вже чекає Австрія.
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Запеклою ж була боротьба за друге у квартеті місце, яке теж забезпечувало вихід у плей-офф. В очному протистоянні долю путівки розігрували Іспанія та Данія. До старту матчу перевагу завдяки різниці забитих і пропущених мала "Фурія роха", тому супернику треба було обов'язково вигравати. Втім, іспанки вистояли та ще й перемогли завдяки голу на останніх хвилинах.
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