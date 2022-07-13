Євро-2022. Група В, 2-й тур

Данія – Фінляндія – 1:0

Гол: Гардер, 72

Німеччина – Іспанія – 2:0

Голи: Бюль, 3, Попп, 37

Напередодні першу путівку в 1/4 турніру здобула Англія. Зараз же до неї приєдналась Німеччина, яка у непростому поєдинку здолала Іспанію з рахунком 2:0. Цікаво, що "Фурія Роха" вдвічі переважала Бундестім за ударами, але підвела реалізація.

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До цього зустрічались Данія та Фінляндія. Долю поєдинку на користь номінальних господарів вирішив гол Гардер в середині другого тайму. Після 2 турів Німеччина очолює квартет В, Іспанія та Данія з трьома пунктами ділять 2 та 3 сходинки, а фіни з нулем пасуть задніх.

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