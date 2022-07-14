Женское Евро-2022. Группа С, 2-й тур

Швеция – Швейцария – 2:1

Голы: Рольфо, 53, Беннисон, 79 – Бахманн, 55

Нидерланды – Португалия – 3:2

Голы: Эгуррола, 7, ван дер Грагт, 16, ван де Донк, 62 – Кошта, 38 (пен.), Силва, 47

Швеция преобладала соперниц в течение всего первого тайма, но забила лишь после перерыва усилиями Рольфо. Бахманн молниеносно сравняла ситуацию на табло. Победителеми из дуэли все же вышли "желто-синие" благодаря дебютному голу Беннисон.

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Нидерланды начали сверхактивно. Уже к 16 минуте вели в счете 2:0. Но Португалия отыгралась: Силва заработала пенальти, которое реализовала Кошта, а потом еще и отличилась сама. Но удержать ничью "селесао" не смогли – шедевр Ван де Донк помог.

После двух туров расположение в квартете С следующее: Нидерланды и Швеция с 4 пунктами – первые и вторые соответственно, Португалия и Швейцария имеют по одному очку, идя третьими и четвертыми.

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